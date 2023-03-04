Мог стать жертвой преступления. Мужчина пропал на Кубани три месяца назад

До настоящего времени местонахождение Твердохлебова не установлено

Следователи Кущевского района Краснодарского края завели уголовное дело о пропаже 29-летнего местного жителя. Мужчину не могут найти три месяца.

По данным следствия, Твердохлебов Алексей Олегович приехал в гости в село Новоивановское Кущевского района. Это было 3 декабря 2022 года. Однако мужчина так и не вернулся домой. Он пропал без вести. Друзья Алексея Твердохлебова тоже не знали, куда он исчез.

- Спустя некоторое время родственники обратились в правоохранительные органы. До настоящего времени местонахождение Твердохлебова не установлено, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При этом мужчина не собирался уезжать на длительное время в неизвестном направлении. К слову, Твердохлебов менять место жительства не планировал. В связи с этим у следствия имеются основания полагать, что он мог стать жертвой преступления.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНЫ

Ему 29 лет, рост 170 сантиметров, размер обуви 42-43. Мужчина имеет худощавое телосложение. У него овальное лицо, карие глаза и короткие черные глаза.

Особые приметы: ожог правой подмышки, на правой руке татуировка в виде текста: «За Вас». При себе имел военный билет. Может находиться в Ростовской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление местонахождения Твердохлебова. и всех обстоятельств и всех обстоятельств ее безвестного исчезновения. К поиску мужчины привлечены правоохранительные органы, казачество и общественные организации, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Твердохлебова просьба сообщить по телефонам 8 (861-68) 4-00-01, 8 (861) 268-61-76, 8-800-700-54-52, 112 или 02.