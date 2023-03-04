Бабушка Амас переживает за бойцов СВО. Фото: Ольга Колесникова

На Кубани 91-летняя пенсионерка передала 10 килограммов парафина для изготовления окопных свечей. Старенькая бабушка из хутора Терзиян Туапсинского района накопила деньги с пенсии и решила помочь бойцам. Говорит, что не может остаться в стороне.

Добрую посылку от пожилой женщины уже передали волонтерам.

- Мы знаем, что она всем сердцем переживает за ребят, которые сейчас находятся на СВО. Спасибо Амас Епремовне за такой теплый подарок. Теперь мы знаем, что для добра нет возраста, - рассказала руководитель Туапсинской районной общественной организации социальной поддержки глухих «Крылья добра» Ольга Колесникова.

В скором времени волонтеры из Туапсе с ограниченными возможностями здоровья примутся за работу, растопят парафин бабушки Амас, зальют его в жестяные банки. И окопные свечи, выполненные их руками, согреют не один десяток солдат и офицеров в окопах, помогут разогреть пищу.

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