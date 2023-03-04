СК России расследует уголовное делу по факту крушения судна в районе порта Новороссийска

Виновным могут дать до пяти лет тюрьмы. Фото: Росморречфлот

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения судна в районе порта Новороссийска. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложил о ходе расследования.

Напомним, ЧП произошло 21 февраля 2023 года в Черном море. Во время шторма судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломило на две части. Судно потерпело бедствие.10 членов экипажа спасли, один человек погиб.

Позже kp.ru выяснила, есть ли опасность для жителей Кубани, ведь на борту затонувшего сухогруза в Новороссийске было семь тонн дизтоплива.

- Специалисты Морспасслужбы наблюдали легкую пленку нефтепродукта площадью 100 на 60 метров. Пленку тянуло ветром и волной в сторону берега, - рассказывали в Росморречфлоте. - Пятно дизтоплива разбивалось штормовой волной и существенной экологической угрозы не представляло.

Однако ситуацией с разливом нефтепродуктов заинтересовался следственный комитет. По факту затопления сухогруза Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статьей “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта”. Виновным могут дать до пяти лет тюрьмы.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил проверить указанные сведения на предмет соответствия и при наличии оснований дать соответствующую правовую оценку, представив доклад об установленных обстоятельствах, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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