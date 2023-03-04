«Мост разрушается!»: Жители Сочи забили тревогу из-за состояния Верещагинского виадука

Требуется реставрация. Фото: Олег УМАРОВ

Жители и туристы Сочи возмущаются состоянием памятника архитектуры федерального значения. Речь идет у Верещагинском виадуке, который соединяет два района курорта: Центральный и Хостинский. Перила моста начали обрушаться. Местные жители забили тревогу и написали нам в редакцию.

Наш корреспондент приехал на мост и осмотрел его. Требуется реставрация. Обрушился небольшой кусок перила и где-то облупилась краска, но на конструкцию сооружения это никак не влияет. Виадук безопасен для движения.

Мэрия Сочи дала комментарий “Комсомольской правде”-Кубань” по данной ситуации.

Краска облупилась. Фото: Олег УМАРОВ

К слову, как только мэрия получит заключение, то будет запрошено финансирование на строительно-монтажные работы. В администрации Сочи отметили, что конструкция моста полностью безопасна для движения автомобилей и пешеходов.

Ремонт виадука в последний раз выполняли в 2001 году. Фото: Олег УМАРОВ

Легендарный мост был сооружен во время грандиозной реконструкции курорта 1930-х годов для спрямления Курортного проспекта, ставшего планировочной осью города.

Строительство моста арочной конструкции по проекту архитектора Николая Соколова было завершено в 1935 году. Ремонт виадука в последний раз выполняли в 2001 году. Длина виадука составляет 220 метром, максимальная высота — 80 метров.