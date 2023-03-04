«Успел спасти только одного»: на Кубани восьмилетний мальчик чуть не утонул, а тело второго нашли спустя сутки

Трагедия произошла днем 3 марта 2023 года.

В Выселковском районе Краснодарского края следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Восьмилетний мальчик утонул в реке. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла днем 3 марта 2023 года. В станице Новомалороссийской двое восьмилетних мальчиков гуляли на берегу реки Бейсуг. Там они нашли брошенное самодельно изготовленную лодку из досок. Тогда мальчики решили отправиться в путешествие по реке.

Спустя несколько минут “лодка” начал тонуть. Дети оказались в воде. Мальчики начали кричать и привлекать к себе внимание.

- Один из местных жителей, услышав крики о помощи, устремился на лодке к тонущим и успел спасти одного из мальчиков. Второй ребенок, к тому времени, уже ушел под воду, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по “Краснодарскому краю”.

Восьмилетнего мальчика не удалось найти в тот же день. Его тело обнаружили спасатели спустя сутки, 4 марта.

Следователи осмотрели место трагедии и назначили судебные, медицинские экспертизы. В настоящее время допрашиваются потерпевшие и свидетели. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия трагедии.

- Расследование уголовного дела руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым поставлено на контроль, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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