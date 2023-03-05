«Объявление удалось удалить». Школьник, два года создававший копию Краснодара в Minecraft, опроверг продажу проекта парка Галицкого

По словам Владислава Занегина, парк Галицкого он построил в одиночку в течение трех месяцев.

В начале недели на одном из сервисов бесплатных объявлений появилась информация о том, что парк Галицкого продают за 1 млн рублей. Речь идет об объекте, который был создан в популярной игре Minecraft. Она представляет собой трехмерный мир из кубов. Kp.ru ранее писала о школьнике Владиславе Занегине, который в одиночку в течение трех месяцев «строил» парк. Человек, опубликовавший объявление, заявил, что он автор проекта и готов продать его. Но оказалось, что это ложь.

- Пост про продажу был фейком. Один из популярных ютуберов хотел разыграть покупателей в интернете, продавая мой парк, потому устроил провокацию, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Владислав Занегин. - Благодаря моим друзьям получилось написать ему и удалить пост о продаже парка. Он, довольно, хорошо накренил мою репутацию и мнение обо мне среди жителей Краснодарского края.

Парень создавал копию парка по вечерам, уже после уроков и репетиторов.

Школьник также добавил, что может продать копию парка на использование некоторым серверам для проведения онлайн мероприятий.

- Но передавать полностью права на парк как я никогда не стану, - заверил kp.ru Владислав Занегин. - Проект хорошо защищен. Случаев кражи не было, но, надеюсь, что и не будет.

Передавать полностью права на парк автор не планирует.

Стоит сказать, что сейчас школьник из Краснодара вместе с единомышленниками воссоздает Краснодарский край в игре Minecraft. Скоро появится копия Туапсе. В процессе строительства – Сочи и Сириус.

Отметим, что стоимость реального парка Галицкого оценивается значительно больше. Работы по его возведению обошлись известному краснодарскому бизнесмену примерно в 5 млрд рублей. При этом ежегодно любимое место горожан становится все больше. Так, уже весной 2023 года ожидается открытие Японского сада. Вход на территорию будет свободным.

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