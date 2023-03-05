«Топор найден не был». В полиции Краснодара прокомментировали ЧП в многоэтажке, во время которого мужчина изуродовал дверь соседей

В конфликте двух соседей теперь разбирается полиция. Фото: Рустем АХУНОВ

В многоэтажке на улице Героя Посадского, 42 в Краснодаре произошел конфликт между двумя соседями. В соцсетях появилось тревожное сообщение - мужчина якобы с топором напал на квартиру, где живет мама с малышом. Причиной такой агрессии стала просьба выключить громкую музыку. Мол, соседу это не понравилось и он решил отомстить, испортив входную дверь молодой семьи. «КП» - Кубань» обратилась в полицию Краснодара, чтобы узнать подробности этого конфликта.

По данным МВД Краснодара, причиной инцидента стала претензия жителя 11 этажа о том, что житель 10 этажа громко смотрит телевизор. Мужчина спустился в квартиру к соседу и попросил сделать потише, на что тот резко отреагировал - претензия ему показалось грубой. В итоге между двумя жильцами дома завязался словесный конфликт.

- Один из мужчин увидел в руках оппонента кухонный нож, потому распылил перцовый баллончик в его сторону, после чего ушел, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Житель десятого этажа пояснил сотрудникам полиции, что якобы имеет проблемы со слухом, поэтому громко смотрел телевизор. В квартире находился один, не распивал алкогольные напитки, музыку не слушал. После произошедшего он поднялся в жилище своего обидчика и повредил ему входную дверь.

В полиции также добавляют - информация о том, что дверь повреждена топором, известна только со слов одной стороны.

- По прибытию на место сотрудника полиции топор обнаружен не был, не изымался, потому что его не было. Сам мужчина поясняет, что якобы повреждал дверь ножом, - добавляет Артем Коноваленко.

В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводятся проверка по факту конфликта двух мужчин в жилом доме.

- Оба мужчины написали встречные заявления друг на друга, - уточняет kp.ru начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Действиям указанных граждан будет дана правовая оценка.