Плечом к плечу: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу. Фото: предоставлено ЛДПР

«Плечом к плечу» - так называется движение, созданное ЛДПР для неравнодушных, для патриотов России. Оно не для бюрократии или партийных собраний, а для того, чтобы помочь каждому приблизить Победу. В Краснодаре это делают каждый день. Женщины — надежный тыл бойцов, которые сейчас находятся на передовой, каждую свободную минуту посвящают тому, чтобы облегчить быт наших мужчин в зоне специальной военной операции.

НОСИЛКИ, СТРОПЫ И ОДЕЯЛА-НЕВИДИМКИ

Так, в швейном цеху в столице Кубани с утра до ночи стучат машинки, чтобы из-под рук мастериц вышли чехлы и спальные мешки для военнослужащих, носилки, стропы. Не успевает одна партия остыть и отправиться за «ленточку», поступает заказ от фондов на новую — парни оценили.

Как рассказывала «КП — Кубань» управляющая производством Елена Королько, этот цех стал одним из первых в регионе, который переориентировал производство с детской одежды и постельного белья для нужд наших военнослужащих. А сейчас в разработке для фронта у мастериц — уникальное пятислойное одеяло-невидимка из новейших тканей.

- Это направление очень востребовано, - заметила директор швейного производства Ольга Косец. - Такие одеяла не пропускают тепло тела, и тепловизоры неприятеля не видят наших ребят, а значит, с нашей стороны должно быть меньше потерь.

Также швеи трудятся над складными носилками, стропами.

На Кубани добровольцы открывают швейные цеха на дому, а производство перепрофилируется. Фото: предоставлено ЛДПР

НЕ МОГЛА НЕ ПОМОЧЬ

Соратницы находятся во многих городах. Так, в Крымске сотрудницы швейного цеха торопятся отшить партии тактических аптечек и мобильных носилок.

- У меня такой склад характера – не могу оставаться равнодушной. Очень переживаю за ребят, - признается одна из активисток Евгения из станицы Гладковской. - Моей дочери 26 лет — такого же возраста и ребята, которые сейчас на фронте. Очень хотелось посильно помочь им.

Тогда женщины собрались группой единомышленников, создали свой чат, а дальше уже молва помогла найти еще рабочие руки, и производство стало набирать обороты. А с помещением для кройки и шитья помог местный бизнес: здесь сразу же стали не только складироваться сшитое — люди стали приносить лекарства, продукты и вещи для военнослужащих.

«ВМЕСТЕ ПРИБЛИЖАЕМ ПОБЕДУ»

И таких неравнодушных на Кубани, и по всей России — миллионы. Именно для того, чтобы объединить усилия и многократно их умножить, партия ЛДПР призывает всех патриотов объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

- Мы помогаем тем, кто работает для фронта, - подчеркивает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Вместе приближаем нашу победу.