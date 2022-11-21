Воробья-альбиноса обнаружили орнитологи на Кубани

Фото предоставлены Рамизом Савицким, ЮНЦ РАН

В Южном научном центре РАН создали базу данных по птицам-альбиносам, есть в ней пернатые и из Краснодарского края.

- Сейчас в базе данных несколько видов птиц - врановые (галка, ворона), кряква и воробьи домовые, которые были обнаружены орнитологом за 20 лет, - сообщили в научном центре.

Фото предоставлены Рамизом Савицким, ЮНЦ РАН

На Кубани удалось снять на камеру белого воробья. Ученый рассказал подробнее, где видел необычных пернатых.

- Встречаются такие птицы-альбиносы крайне редко. Я смог запечатлеть на фото лишь по одному экземпляру за много лет. Например, как-то встретил белую галку в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской, частично белую серую ворону в Западном жилом массиве того же города. Кроме этого, удалось снять белого воробья в Краснодарском крае и белую утка-крякву на одном из водохранилищ, - сообщил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Рамиз Савицкий.

Фото предоставлены Рамизом Савицким, ЮНЦ РАН

Ученый отмечает, что птицы-альбиносы прекрасно уживаются с другими птицами своей популяции. Только продолжительность жизни у частичных или полных птиц-альбиносов, если они имеют глаза красного цвета, короче. Они более уязвимы и подвержены различным заболеваниям.

О белых пернатых охотно рассказывают жители юга России. Фото на почту Южного научного центра приходят из Ростовской области, Краснодарского края и других регионов и стран, например, из Казахстана.

- Мы будем благодарны любителям живой природы за любую информацию и фото белых птиц, которых они встретили, - призвали ученые присылать больше снимков пернатых с необычным окрасом.

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