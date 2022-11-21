Пьяному водителю, убившему шестерых пешеходов на трассе в Краснодарском крае, увеличили тюремный срок

Людей буквально размазало от удара. Фото: пресс-служба ГУВД по Краснодарскому краю

Апелляция прислушалась к доводам прокурора Гулькевичского района и усилила наказание 27-летнему водителю Алексею Сикачеву. Вместо 10 лет в тюрьме он проведет 13.

1 ноября 2020 год Сикачев сел за руль «Лада Приора» пьяным и со всей скорости врезался в толпу пешеходов на трассе "Гулькевичи - Отрадо-Кубанское - Отрадо-Ольгинское".

Что делали на дороге все эти люди? Дело в том, что их товарищ попал в ДТП. Из-за густого тумана его "пятнашка" улетела в кювет. Водитель позвонил друзьям, они вытащили машину на дорогу и стояли на обочине, обсуждали случившееся. Как раз в этом момент по этой дороге пролетал Сикачев.

От удара людей разбросало на десятки метров. Не выжил никто.

- В суде установлено, что 27-летний житель города Гулькевичи, управляя технически исправным автомобилем «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке автодороги «Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское», совершил наезд на пешеходов, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП 6 граждан в возрасте от 20 до 37 лет скончались на месте, - пояснили в прокуратуре Краснодарского края.

Сам Алексей Сикачев свою вину категорически отрицал. Он настаивал, что молодые люди сами не соблюли правила безопасности, не установили дорожные знаки на месте ДТП.

Но суд был непреклонен. Водителю "приоры" дали сначала 10 лет тюрьмы, но сочли их мягким наказанием и увеличили тюремный срок до 13 лет. Более того, он обязан выплатить семьям жертв страшной трагедии 4 млн рублей.