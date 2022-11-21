Не трогайте мертвых птиц, они могут быть опасны. Эколог сделал заявление после массовой гибели птиц в Краснодаре

Мертвых птиц нашил в центре Краснодара. Фото: ЧП Краснодар

Краснодарцы бьют тревогу. В центре города обнаружены десятки погибших птиц. Мертвыми тушами усыпаны аллеи на Красной, их видели также в районе Всесвятского кладбища. В основном это вороны, но среди пернатых встречаются и голуби.

- Причин гибели птиц может быть много. Нужно проводить анализы, только после этого установить причины. Если говорить о массовом падеже, то он может проходить из-за инфекции или отправления, - прокомментировал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Некоторые инфекции пернатые могут передать человеку, поэтому, увидев павших птиц, не стоит подходить близко и тем более брать их в руки.

Специалисты отобрали пробы для проведения анализов. Фото: ЧП Краснодара

- Есть болезни, которые передаются человеку от птиц. Например, птичий грипп, - говорит Голубитченко. – Отравиться птицы могут протравленными для посева семенами. Это касается голубей и воробьев, но вороны не относятся к зерноядным, поэтому погибнуть от этой причины не могут.

Влияние плохой экологии на мор пернатых эксперт считает маловероятным.

- Из-за плохого воздуха они массового не гибнут – обычно это происходит медленно, но регулярно и понемногу. Зависит от устойчивости организма, питания. Даже от радиации животные гибнут по-разному: кто-то сразу, кто-то живет 10 лет, - считает эколог.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края сообщили, что на место для отбора проб выехали специалисты.

- Анализы направлены в лабораторию для проведения исследований, - отметили в пресс-службе краевой ветслужбы.