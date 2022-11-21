Баскова спасают врачи

Николай Басков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков на днях оказался в одной из столичных больниц. Артиста госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Как пишет kp.ru, Басков пожаловался на проблемы с ногой. Боль стала причиной госпитализации известного певца. Светские хроникеры уже предположили, что именно могло вызвать проблемы со здоровьем. Некоторые задались вопросом, может ли быть у артиста варикозное расширение вен.

Варикоз, как ранее отмечал и сам Басков, - профессиональное заболевание, которым часто страдают артисты. Тем временем сам певец поспешил обнадежить поклонников. Выписать народного артиста России планируют уже в конце ноября.

Сами поклонники в последнее время особенно переживают за Баскова. Многие заметили, как изменился артист, и предположили, что причина – в серьезной болезни.

Певец же продолжает радовать своим творчеством поклонников. Басков активно дает концерты и участвует в творческих проектах. Из-за плотного графика и работы на износ организм иногда дает сбой. Тогда без помощи врачей не обойтись.

А совсем недавно народному артисту вовсе пришлось работать с острой болью. Как оказалось, перед выступлением Николай Басков посетил стоматолога. Несмотря на слабость после лечения, певец вышел и порадовал поклонников творчеством.