Кузнец из Краснодарского края сделал для бойцов спецоперации печки-буржуйки

Фермер из Тимашевского района сварил для наших военных три буржуйки. Фото: НКО «Помогаем вместе».

Вместе с гуманитарной помощью из Тимашевского района в зону специальной военной операции отправили три печки-буржуйки, которые для наших военнослужащих бесплатно сделал опытный кузнец Сергей Кочкарев.

Добротные буржуйки сделаны с душой и на века: толстые металл, крепкая сварка. При этом печки компактные и достаточно легкие, чтобы их можно было переносить с место на место.

– Когда узнал, что из Тимашевска и всего района в зону спецоперации постоянно отправляют помощь, решил: скоро зима, ребята живут в блиндажах, окопах и палатках – печки им пригодятся, – рассказывает Сергей Кочкарев. – Металл крепкий, толстый: печки прослужат долго.

Сергей Кочкарев сделал печки, которые согреют его земляков в зоне спецоперации. Фото: пресс-служба Тимашевского района.

Три буржуйки, сваренные Сергеем, уже уехали в ЛДНР: их отправили с автотранспортной оказией из пункта сбора гуманитарной помощи «Помогаем вместе», куда стекаются подарки для российских военнослужащих и мобилизованных со всего Тимашевского района.

– Началось все с того, что фермер Валентин Петров привез несколько ящиков для наших ребят, – вспоминает руководитель «Помогаем вместе» Анастасия Ирхина. – Мы разговорились с ним, Валентин спросил: чем еще помочь нашим защитникам? Наступает зима и накануне холодов нужны печки. Он купил металл, а Сергей бесплатно сварил буржуйки, которые привезли нам, и вот они уже согревают тех, кто защищает сейчас новые территории России.

Анастасия Ирхина добавляет, что в следующей партии гуманитарной помощи из Тимашевского района тоже будут печки. А еще – балаклавы и термобелье для наших бойцов.

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– Женщины-волонтеры из станицы Новокорсунской шьют теплые вещи для наших ребят: мы сейчас закупили флис для них и скоро отправим бойцам из Тимашевского района в зону спецоперации сшитые с любовью теплые вещи, – говорит Анастасия. – В посылки из дома обязательно вкладываем детские письма и рисунки со словами поддержки, чтобы наши парни знали, что у них надежный тыл, их любят и ждут дома.

В последнюю партию гуманитарной помощи волонтеры «Помогаем вместе» вложили замечательную детскую записку: «Дорогой солдат, возвращайся скорее домой!». Анастасия говорит, что ее особо тронула собранная супругами-ветеранами Великой Отечественной войны коробка конфет и печенья.

– Сейчас по «заказу» наших защитников собираем им вкусности: они попросили кубанской картошки, домашнего масла и сала, консервированных овощей, – говорит руководитель «Помогаем вместе». – Скоро вкусный привет из дома, собранный тимашевцами из разных поселений, отправится в зону спецоперации.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

В Тимашевске работает пункт сбора гуманитарной помощи некоммерческой организации «Помогаем вместе», он находится по адресу: переулок Советский, 7, руководитель Анастасия Ирхина, тел. +7 (988) 622-66-11.

Нашим военнослужащим в зоне спецоперации можно передать: генераторы, электропровода, лампочки, пилы, дрели, лопаты, тепловизоры и приборы ночного видения.