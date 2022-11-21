Высокопоставленного полицейского из Сочи осудили дважды

Подсудимый полностью признал вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело в отношении экс-полицейского Станислава Бурляева. Бывшего сотрудника МВД обвиняли по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Еще в январе 2021 года Станислав Бурляев исполнял обязанности начальника отдела по вопросам миграции УВД по Сочи. Тогда ему в отдел поступила информация, что в одной из строительных компаний незаконно работают иностранцы.

Правоохранитель встретился с директором предприятия и решил пойти ему на уступки. Он закрыл глаза на нарушение. Более того, не завел административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина».

- Бурляев, вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности выполнил просьбу и укрыл от учета и регистрации факт совершения стройорганизацией административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

При этом ранее полицейскому уже огласили приговор по похожему эпизоду. Экс-сотрудника МВД признали виновным в «Злоупотреблении должностных полномочий». Обвиняемый знал, что в сочинском похоронном бюро незаконно работают сотрудники, у которых нет гражданства России. Сам Станислав Бурляев внес в документы ложные сведения.

- Таким образом правоохранитель решил помочь избежать юридическому лицу административной ответственности за данное нарушение, - напомнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Но, чтобы создать видимость работы, Станисла Бурляев дал указания инспектору составить протокол в отношении другого человека, который к делу вообще не был причастен.

Подсудимый в зале суда полностью признал свою вину.

В итоге подсудимому необходимо выплатить 280 тысяч рублей штрафа. Дополнительно ему запретили занимать должности в органах МВД в течение четырех лет.

- Приговор в законную силу пока не вступил, - добавляют в пресс-службе судов Краснодарского края.

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