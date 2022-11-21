Сотрудник «Краснодара», который обжаловал решение суда за избиение девушки-инвалида, сохранил работу в клубе

Фото: скриншот видео

Геннадий Щербина – самый известный сотрудник футбольного клуба «Краснодара». Слава пришла к мужчине год назад. Правда, случилось это не благодаря кубкам и медалям, а после избиения девушки-инвалида.

Эта история началась еще год назад. 26 сентября 2021-го, девятый тур чемпионата России. «Краснодар» принимал «Сочи». «Быки» победили (3:0), но порадовали не всех болельщиков.

После игры по соцсетям разлетелось видео. На кадрах заметно, как сотрудник «Краснодара» по работе с маломобильными болельщиками поднимает руку на Татьяну Шкири. Он толкает женщину, отнимая телефон. Защититься девушка не может: уже не первый год она передвигается на инвалидной коляске.

«Краснодар» ответил оперативно. Он провел расследование и назвал поведение Щербины недопустимым. Геннадия отстранили от работы с болельщиками, а женщине заморозили абонемент на матчи «быков» до конца года.

- Татьяна неоднократно становилась непосредственной причиной безосновательных конфликтных ситуаций, возникающих как с сотрудниками клуба, так и с другими болельщиками, – объяснили решение в клубе.

Так Татьяна осталась без матчей любимого клуба. Но не навсегда. Ей сразу сказали, что запрет невечный. Снимут, если девушка изменит поведение.

Щербине повезло меньше. Татьяна пошла в полицию. И добилась наказания для обидчика – по статье «Побои». Его оштрафовали на десять тысяч рублей. Только Геннадия решения суда не устроило. Он подал апелляцию.

Причем это дело – не единственное для Щербины. Еще мужчину обвиняют в неповиновении сотруднику полиции. Он отказывался ехать в отделение. На него составили административный протокол. Максимальное наказание по нему – арест до 15 суток.

Но главное – Геннадий сохранил любимую работу. Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов. Слова он подтвердил снимками сведений Щербины для суда. Там указано место работы мужчина: ФК «Краснодар».

Напомним, ранее сообщалось, что Геннадий Щербина лишился работы после инцидента с Татьяной Шкири.