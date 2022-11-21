Андрей Разин спустя девять лет высказался о непростой судьбе тезки Юры Шатунова

Певец Юрий Ростоцкий и продюсер Андрей Разин. Фото: соцсети Андрея Разина

В 2013 году страна узнала новое имя солиста легендарной группы «Ласковый май». Им стал Юрий Ростоцкий из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. По словам продюсера Андрея Разина, молодой человек из небольшого курорта на Азовском море прислал свои фото и записи. Парень понравился именитому шоумену, и вскоре Юра, собрав чемоданы, отправился покорять Москву.

Юрий Ростоцкий впервые появился на экранах в 2013 году. Фото: соцсети Андрея Разина

Несмотря на то, что популярность коллектива постепенно уменьшалась, Юрий узнал, что такое большая сцена, гастроли и признание поклонниц. Тезка самого популярного солиста – Шатунова – блеснул в эфире федерального канала, выступал на концертах, но дальше продолжать карьеру не смог. Выбрал семью.

- Я благодарен ему, что он пришел в группу «Ласковый май» в тот тяжелый момент, когда она восстанавливалась. Юра спел много песен, дал очень много концертов со мной, но в последнее время у него болела мама, и мы сделали все возможное, чтобы ее спасти, - признался Андрей Разин в соцсетях.

Группа мого гастролировала. Фото: соцсети Андрея Разина

Несколько лет назад маме певца поставили страшный диагноз – рак. За ее здоровье боролись самые лучшие российские врачи. Когда Ростоцкий узнал о ее болезни, то без раздумий остался с ней, чтобы поддержать.

- Сегодня благодаря докторам она чувствует себя прекрасно, - отметил Разин.

Экс-солист группы "Ласковый май" работает в МЧС. Фото: соцсети Андрея Разина

Юрий Ростоцкий после недуга матери на сцену не вернулся. Сейчас он живет в родном городе, растит дочь, заботится о матери и жене. Недавно мужчина устроился в МЧС. Экс-солист не жалеет о прекращении карьеры, часто отдыхает с родными на море и много времени проводит с семьей.