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Общество21 ноября 2022 14:15

Патриотичный УАЗ: Армавирцы отправили автомобиль бойцам в зону СВО

Машину оснастили всем необходимым
Наталья ИЛЬИНОВА
Константин Дублинский отвез военным на передовую так нужный им УАЗ.

Константин Дублинский отвез военным на передовую так нужный им УАЗ.

Предприниматель из Армавира Константин Дублинский часто бывает с гуманитарной миссией в ДНР. Возит бойцам продукты, одежду, необходимые товары. Мотается туда уже восемь месяцев. А недавно отвез ребятам на передовую так нужный им УАЗ. Причем в первый же день машина прошла «боевое крещение» и теперь считается счастливой.

- За восемь лет боевых действий с фашистами у ребят выработалось очень сильное чутье, - говорит Константин Дублинский. - Мы ехали на этой машине на позицию. Почти полтора километра проехали, как водитель что-то почувствовал на дороге, занервничал и вернулся. Переждали и снова выехали. И как раз в том месте, которое тогда не понравилось нашему шоферу, прямо по центру торчала «градина». Вы представляете, а ведь она могла в нас прилететь тогда.

Машину с этого момента в отряде считают везучей. И это важно, ведь ей предстоит еще много опасных маршрутов.

Сейчас УАЗ находится в расположении бойцов отдельного танкового батальона.

- Этот замечательный внедорожник пришелся как нельзя кстати, - говорит командир подразделения. - Мы конечно и мечтать не могли о таком. Это – сказка. Не передать словами. Просто – огромное вам спасибо! Низкий вам поклон.

Сейчас УАЗ находится в расположении бойцов отдельного танкового батальона.

Сейчас УАЗ находится в расположении бойцов отдельного танкового батальона.

Но прежде чем отправить УАЗ на передовую, его хорошенько «нафаршировали» - оснастили всем необходимым.

- А еще перед отправкой армавирцы выкрасили авто под камуфляж, нанесли эмблему «Z» - Своих не бросаем». И – для поднятия боевого духа над лобовым стеклом на крыше закрепили баннер «На Киев». Сами не ожидали, какая будет встречная реакция, - рассказывает Константин Дублинский. - - Люди, когда видели надпись сверху махали, улыбались.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ