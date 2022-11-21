Патриотичный УАЗ: Армавирцы отправили автомобиль бойцам в зону СВО

Константин Дублинский отвез военным на передовую так нужный им УАЗ.

Предприниматель из Армавира Константин Дублинский часто бывает с гуманитарной миссией в ДНР. Возит бойцам продукты, одежду, необходимые товары. Мотается туда уже восемь месяцев. А недавно отвез ребятам на передовую так нужный им УАЗ. Причем в первый же день машина прошла «боевое крещение» и теперь считается счастливой.

- За восемь лет боевых действий с фашистами у ребят выработалось очень сильное чутье, - говорит Константин Дублинский. - Мы ехали на этой машине на позицию. Почти полтора километра проехали, как водитель что-то почувствовал на дороге, занервничал и вернулся. Переждали и снова выехали. И как раз в том месте, которое тогда не понравилось нашему шоферу, прямо по центру торчала «градина». Вы представляете, а ведь она могла в нас прилететь тогда.

Машину с этого момента в отряде считают везучей. И это важно, ведь ей предстоит еще много опасных маршрутов.

Сейчас УАЗ находится в расположении бойцов отдельного танкового батальона.

- Этот замечательный внедорожник пришелся как нельзя кстати, - говорит командир подразделения. - Мы конечно и мечтать не могли о таком. Это – сказка. Не передать словами. Просто – огромное вам спасибо! Низкий вам поклон.

Сейчас УАЗ находится в расположении бойцов отдельного танкового батальона.

Но прежде чем отправить УАЗ на передовую, его хорошенько «нафаршировали» - оснастили всем необходимым.

- А еще перед отправкой армавирцы выкрасили авто под камуфляж, нанесли эмблему «Z» - Своих не бросаем». И – для поднятия боевого духа над лобовым стеклом на крыше закрепили баннер «На Киев». Сами не ожидали, какая будет встречная реакция, - рассказывает Константин Дублинский. - - Люди, когда видели надпись сверху махали, улыбались.