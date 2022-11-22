"Муж бросил после того, как узнал о страшном недуге". Россиянка справилась с ужасным потрясением и занялась боди-фитнесом

Снежана Дорошкова с подругой на своем первом турнире. Фото: личный архив героини.

Снежана Дорошкова переехала в Новороссийск из-за большой любви: бывшего супруга-пограничника встретила на олимпийской стройке в Сочи. Счастливый брак дал трещину, когда молодой женщине поставили диагноз "лимфома Ходжкина третьей степени". Снежана справилась и с болезнью, и с предательством, а новый смысл жизни нашла в спорте.

35-летняя Снежана выросла в белорусском Пинске: после школы получила диплом юриста и работала по профессии. Когда в Сочи началось строительство олимпийских объектов, девушке предложила контракт в фирме-подрядчике и она согласилась.

Снежана - настоящая красавица даже с короткой стрижкой. Фото: личный архив героини.

– Там, дело было десять лет назад, познакомилась с будущим мужем, который служил в погранвойсках: когда его перевели в Новороссийск, поехала вместе с ним, – вспоминает Снежана. – Мы поженились, я работала, но все чаще стала чувствовать слабость и быстро уставала. Когда у меня на шее слева стали расти лимфоузлы, решила обратиться к врачам.

Новороссийка победила рак и смогла вернуться к полноценной жизни. Фото: личный архив героини.

Медики долго не могли установить причину недомогания, но весной 2016 года Снежане после биопсии поставили страшный диагноз: лимфома Ходжкина – агрессивная, но все-таки излечимая форма рака. Обследование в Израиле подтвердило диагноз: лимфома третьей стадии – и Снежана стала бороться.

– За год лечения в Краснодаре я прошла сначала шесть курсов высокодозной агрессивной химиотерапии, потом еще два и наконец выдержала месяц лучевой терапии, – вспоминает молодая женщина. – Пока я вытягивала себя за волосы, которые потеряла, муж завел роман, что стало для меня большим ударом, чем диагноз «рак».

Снежана - в прямом смысле лова сильная женщина. Фото: личный архив героини.

После рухнувшего брака Снежану ждал еще один удар: лечение онкологии вызвало осложнение в виде лимфедемы – хронических отеков конечностей, которые без консервативной терапии могут привести к ампутации руки или ноги. В России врачи только в четырех городах умеют бороться с лимфедемой: Снежана отправилась на лечение в Казань.

Физиотерапия и массаж не дали результатов, и тогда молодой женщине пришлось перенести пятичасовую липосакцию под наркозом, когда из тканей откачивают лишнюю жидкость. Выписывая Снежану, они рекомендовали ей физические нагрузки, которые помогут восстановиться организму.

Снежана занялась профессиональным спортом, чтобы победить болезни. Фото: личный архив героини.

– В Новороссийске я сначала просто пошла в тренажерный зал, а потом прочитала в интернете про иностранную спортсменку, которая профессионально занимается боди-фитнесом с таким же диагнозом и решила: а чем я хуже? – продолжает женщина. – Меня поддержал мой тренер, наш известный бодибилдер Александр Коржков и почти год назад я стала готовиться к моим первым соревнованиям: упражнения, диета, перед турниром – «сушка», чтобы выглядеть на сцене хорошо.

Весной этого года Снежана дебютировала на «Кубке Дона» в категории «фитнес-бикини», осенью вошла в пятерку лучших на кубке Новороссийска по бодибилдингу Blаck sea II в категории «боди-фитнес» среди спортсменок ростом до 168 сантиметров, выступила на «Самсоне-54» в Краснодаре. Специалисты считают ее одной из самых перспективных спортсменок Новороссийска.

Форме молодой женщины, победившей рак, можно только позавидовать. Фото: личный архив героини.

– Соревнования по боди-фитнесу – это и безумно сложно с точки зрения тяжелого труда во время подготовки к турниру, и безумно интересно в смысле общения, – говорит Снежана. – Для меня же каждый выход на сцену – возможность доказать самой себе, что нет ничего невозможного.