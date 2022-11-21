Тренер ФК «Краснодар» уже нашел себе новую работу

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Еще год назад об Александре Сторожуке знали единицы. Он возился с молодежкой «Краснодара», затем принял вторую команду. Но не успел заявить о себе. За полгода «быки» стали крепкими середняками Первой лиги (второго по силе дивизиона страны). А тренер ушел на повышение в первую команду. Это случилось после ухода легионеров в начале марта. За неделю черно-зеленые лишились тренерского штаба и девяти игроков. Семь человек заморозили контракты, двое – расторгли.

По слухам, «Краснодар» даже подумывал о снятии с чемпионата России. Но быстро остыл. Позже это подтвердили два клуба премьер-лиги. Спасать «быков» взялся Сторожук. Он сколотил костяк из выпускников академии черно-зеленых и даже осуществил мечту Сергея Галицкого. Одновременно на поле вышли сразу 11 игроков, прошедших школу «Краснодара».

Но новый сезон у тренера не задался. Больше месяца «быки» держались в пятерке, но сдали осенью. Они упали на восьмую строчку в премьер-лиге, уступили «Пари Нижний Новгород» в Кубке России. Исправлял ситуацию Матвей Сафонов.

После поражения в Нижнем он собрал игроков и тренеров. Они обсудили ситуацию и нашли выход. Но ненадолго. В последнем туре перед зимней паузой «быки» уступили «Оренбургу» (1:5), а СМИ заявили об отставке Сторожука. Якобы боссы уже приняли решение.

Но Александр остался. Он готовит «быков» к Кубку России. Последние матчи групповой стадии пройдут на неделе. Не исключено, что они будут решающими для Александра Сторожука.

Правда, инсайдер Иван Карпов заявил, что тренер «Краснодара» уже нашел новую работу – в «Пари Нижний Новгород».

- Сам предложил свою кандидатуру и ее взяли на рассмотрение, – добавил журналист.

Добавим, что «Пари Нижний Новгород» остался без главного тренера после ухода Михаила Галактионова. Он покинул команду после победы над «Ахматом» (3:2) в последнем туре РПЛ.