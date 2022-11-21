Арт-объект по Фрейду. Новая скульптура в недостроенном сквере на Кубани вызвала критику

Арт-объект вызвал непристойные ассоциации в обществе

Как психолог определяет наше душевное состояние? По ассоциациям, которые вызывают самые простые картинки. Или предлагает рисовать самому. А потом, глядя на то, что получилось, ставит диагноз.

А что, если объектом психоанализа сделать массу, толпу?! Какой диагноз нам вынесет старина Фрейд?

Пару лет назад на Кубанской Набережной в Краснодаре за ночь появилась целая серия арт-объектов. Причудливые загогулины черного цвета народ совсем не оценил. Городское начальство принялось убеждать по всем доступным каналам обратной связи, что арт-эксперимент бюджету не стоил ни копейки. А единственная его цель – разбавить привычные пейзажи, заставить фантазировать.

Но вольнодумство властям прощают еще реже, чем оно позволительно нам самим.

Помимо прочего, в нас гневался коллективный Хрущев.

- Я бы, например, сказал тем людям, которые увлекаются всякого рода мазней, не рисуют, не создают картины, а буквально мажут их: вы, господа, говорите, что мы, видимо, не доросли до понимания вашего искусства. Нет, мы, наш народ понимаем, что хорошо, а что плохо. И если эти, с позволения сказать «художники», которые не хотят трудиться для народа и вместе с народом, выразят желание поехать за границу к своим идейным собратьям, то пусть они попросят разрешения на выезд, в тот же день получат паспорта, - этот исторический разнос Никиты Сергеевича на выставке художников-авангардистов в «Манеже» запомнился всем.

Когда «экспериментаторы» из Краснодара следующей же ночью сгрузили все свои арт-объекты в кузов мусоровоза и бесславно вывезли во тьму, мы злорадно хихикали в кулачки.

Так же, как сейчас глумимся в комментах у лидеров мнений по поводу «Капли» в недостроенном станичном сквере в Северской.

Массовое воображение увидело в этой фигурке непристойную секс-игрушку из ассортимента интим-магазинов. Да такую, с фантазией!

И неважно, что еще несколько месяцев назад на месте этого сквера и капли (да, капли!) была яма.

Во всех ассоциативных рядах.

Воплотителям идеи модного пространства для молодежи впору снова краснеть от стыда? И быть побежденным понятными всем лебедями из покрышек и диагнозами общества.