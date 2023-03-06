С уважением к личному пространству

Аналогов клубному кварталу на Кубани еще не было

Уважение к личному пространству и яркие точки притяжения, комфорт современной городской жизни и близость к природе. Один из ведущих застройщиков - группа компаний “ЮгСтройИнвест” реализует в Краснодаре новый беспрецедентный проект - клубный квартал “Архитектор”.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

В минувшую субботу застройщик - группа компаний “ЮгСтройИнвест”, презентовал в Краснодаре новый проект - клубный квартал “Архитектор”, аналогов которому на Кубани еще не было. Поэтому краснодарцы особенно ждали его запуска.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

“Архитектор” находится в уникальном досуговом месте. Рядом будет “Парк достижений”. Это более 38 гектаров зелени, площадей, спортивных и детских игровых пространств. Также в двух шагах расположен спорткомплекс “Баскет-Холл” и торговый центр “Красная площадь”. Не удивительно, что клубный квартал, который находится в самом центре ярких событий привлекает внимание, как инвесторов, так и обычных покупателей.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

С особым вниманием “ЮгСтройИнвест” подходит к благоустройству клубного квартала. Безбарьерная среда, креативное озеленение, геопластика, а рядом с домом - спортивные и детские игровые площадки, зеленые аллеи, уединенные лаунж-зоны. Благодаря неповторимому насыщенному благоустройству “Архитектор” станет современным пространством для жизни и отдыха, где город и природа становятся единым целым. Также у жильцов в шаговой доступности будут два детских сада, школа, магазины и кофейни. Все преимущества уникального проекта от “ЮгСтройИнвест” люди смогут оценить в марте следующего года, когда получат ключи от квартир.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

При создании этого квартала были учтены все потребности жителей большого города. Поэтому в "Архитекторе" личное пространство - приоритет. Благодаря закрытой территории и концепции "двор без машин" тишина и приватность будут доступны каждому жителю. Здесь все продумано: видеонаблюдение, система “Умный дом”, подземные паркинги с лифтами.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

В офисах “ЮгСтройИнвест” клиенты уже сейчас могут увидеть, как будет выглядеть клубный квартал “Архитектор”, подобрать планировку и приобрести квартиру на старте продаж по самым выгодным ценам. Ключи от литера 3.1 первые новосёлы получат уже в марте следующего года.

Фото: группа компаний “ЮгСтройИнвест”

За 19 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный застройщик, который возводит комфортное качественное жилье и создает всю необходимую инфраструктуру. А в декабре 2022 года компания перешагнула отметку в 5 миллионов квадратных метров по вводу жилья в эксплуатацию. Все объекты сдаются с опережением сроков, за что “ЮгСтройИнвест” ежегодно становится обладателем престижных строительных наград таких как Urban awards и “Надежный застройщик России”.

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