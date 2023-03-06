Фото: krd.ru

В Краснодаре 8 марта отметят Международный женский день. Мероприятия в городе распланированы в честь праздника на три дня. Начнутся поздравления с 6 марта.

Например, спортивные соревнования пройдут 6 и 7 марта в ФОК «Юбилейный» по улице 70-летия Октября, 10/1. Квалификационный турнир по волейболу пройдет для девушек до 13 лет. Посмотреть на игру можно бесплатно.

6 марта также запланирован онлайн мастер-класс по созданию открытки. Он пройдет в социальных сетях «Дома молодежи» и волонтерского штаба «МЫВМЕСТЕ» с 10:00 до 16:00.

7 марта на Главной городской площади женщинам будут дарить цветы. Тюльпаны прекрасному полу будет раздавать представители Студенческого совета.

Какие мероприятия пройдут 8 марта

КРАСНАЯ

8 марта состоится женский забег «Beauty Run». Девушки пробегут три километра по улице Красной от Пушкина до Мира. Старт – в 9:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

ГОРОДСКОЙ САД

В парке «Городской Сад» 8 марта в 11:00 можно поучаствовать в мастер-классе по рисованию «Как многолики женщины России!».

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ

В 12:00 на Солнечном Острове пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги и картона.

ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА

В Чистяковской Роще в 13:00 пройдет мастер-класс по изготовлению объемной открытки из цветной бумаги.

ПАРК 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В 14:00 в парке пойдет мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки к Международному женскому дню.

ОНЛАЙН АКЦИИ

Жители Краснодара могут принять участие в онлайн-акциях, посвященных Международному женскому дню. Например, дети могут выполнить привычные домашние дела мамы, снять про это видеоролик и выложить его в соцсети. Единый хештег — #8мартаЖенщиныКубани.