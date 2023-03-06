Гонят волну. В Краснодарском крае увеличили поставки цветов к 8 марта

Сбор праздничных роз. Фото: Виталий ТИМКИВ

Букеты цветов – неизменный атрибут 8 марта. В Международный женский день их сметают с прилавков, чтобы подарить любимым. Особенно ценятся розы – несколько бутонов, и получается красивый и нежный подарок на праздник.

Нежность в каждом цветке. Фото: Виталий ТИМКИВ

Из-за санкций поставки заграничных цветов упали, но на Кубани налажено свое производство садовых красавиц. Круглый год их выращивают в тепличных комбинатах. Зимой теплолюбивые растения греют и освещают, чтобы быстрее росли. Уже с января производители начинают «гнать волну», чтобы вырастить, как можно больше цветов к 8 марта.

Миллион алых роз. За 10 дней именно столько собирают на предприятии в станице Ярославской. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы растим розу определенным способом, к женскому дню объемы поставок увеличиваются от 80 тысяч стеблей до 130, - рассказала «КП» - Кубань» маркетолог одно из кубанских тепличных комбинатов Дарья Турченкова.

Кубанскую розу доставляют даже на Дальний Восток. Фото: Виталий ТИМКИВ

Кубанские розы из станицы Ярославской везут по всей стране. Сначала они попадают в филиалы в Краснодаре, Воронеже, Ставрополе и Ростове-на-Дону, оттуда авиасообщением доставляют до Урала, Москвы, Дальнего Востока и даже Белоруссии.

Каждый цветок сортируют и проверяют на качество. Фото: Виталий ТИМКИВ

- На нашем предприятии выращивают 40 сортов роз. От популярного белого и красного до необычных сортов. Например, в нашем ассортименте есть душистая роза белого цвета. Она не только красивая, но и источает яркий аромат, - говорит Дарья Турченкова.

Сотрудник формируют букеты для транспортировки. Фото: Виталий ТИМКИВ

В тепличном комбинате ставят эксперименты. Специалисты не боятся выращивать новые сорта, которых нет нигде в мире. Здесь есть тестовая зона, и агрономы внимательно следят за ростом растений. Если все в порядке, то саженцы выпускают на производство.

На предприятии выращивают 40 сортов роз. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Наш главный агроном назвал розы в честь своей супруги – «Ирэна», это цветы нежно-розового цвета. В прошлом году высадили новый сорт, который получил название «Полина», в честь маленьких родственниц наших производителей, - отмечает Турченкова.

Новая партия цветов готова к продаже. Фото: Виталий ТИМКИВ

КОНКРЕТНО

В Краснодаре роза стоит от 70 рублей. Отборные цветы обойдутся дороже на 30-50 рублей. Букет с доставкой из 15 алых роз оформят за 3000 рублей.