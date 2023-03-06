Гонят волну. В Краснодарском крае увеличили поставки цветов к 8 марта

Сбор праздничных роз.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Букеты цветов – неизменный атрибут 8 марта. В Международный женский день их сметают с прилавков, чтобы подарить любимым. Особенно ценятся розы – несколько бутонов, и получается красивый и нежный подарок на праздник.
Нежность в каждом цветке.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Из-за санкций поставки заграничных цветов упали, но на Кубани налажено свое производство садовых красавиц. Круглый год их выращивают в тепличных комбинатах. Зимой теплолюбивые растения греют и освещают, чтобы быстрее росли. Уже с января производители начинают «гнать волну», чтобы вырастить, как можно больше цветов к 8 марта.
Миллион алых роз. За 10 дней именно столько собирают на предприятии в станице Ярославской.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Мы растим розу определенным способом, к женскому дню объемы поставок увеличиваются от 80 тысяч стеблей до 130, - рассказала «КП» - Кубань» маркетолог одно из кубанских тепличных комбинатов Дарья Турченкова.
Кубанскую розу доставляют даже на Дальний Восток.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Кубанские розы из станицы Ярославской везут по всей стране. Сначала они попадают в филиалы в Краснодаре, Воронеже, Ставрополе и Ростове-на-Дону, оттуда авиасообщением доставляют до Урала, Москвы, Дальнего Востока и даже Белоруссии.
Каждый цветок сортируют и проверяют на качество.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- На нашем предприятии выращивают 40 сортов роз. От популярного белого и красного до необычных сортов. Например, в нашем ассортименте есть душистая роза белого цвета. Она не только красивая, но и источает яркий аромат, - говорит Дарья Турченкова.
Сотрудник формируют букеты для транспортировки.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В тепличном комбинате ставят эксперименты. Специалисты не боятся выращивать новые сорта, которых нет нигде в мире. Здесь есть тестовая зона, и агрономы внимательно следят за ростом растений. Если все в порядке, то саженцы выпускают на производство.
На предприятии выращивают 40 сортов роз.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Наш главный агроном назвал розы в честь своей супруги – «Ирэна», это цветы нежно-розового цвета. В прошлом году высадили новый сорт, который получил название «Полина», в честь маленьких родственниц наших производителей, - отмечает Турченкова.
Новая партия цветов готова к продаже.
Фото: Виталий ТИМКИВ
КОНКРЕТНО
В Краснодаре роза стоит от 70 рублей. Отборные цветы обойдутся дороже на 30-50 рублей. Букет с доставкой из 15 алых роз оформят за 3000 рублей.