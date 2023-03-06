В Сочи за смерть 17-летнего парня на стройке будут судить инженера строительной компании

Молодой человек не обладал квалификацией для ралот на высоте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи будут судить 41-летнего инженера строительной компании, которого обвиняют в нарушении правил безопасности. Рабочая халатность стоила жизни 17-летнему парню.

В ноябре 2022 года один из рабочих решил показать своему несовершеннолетнему сыну каким трудом зарабатывается кусок хлеба. Он договорился с руководством о том, что несовершеннолетний будет в качестве подмастерья помогать ему во время ремонта жилой пятиэтажки по улице Возрождения в Сочи. Утром 2 декабря 2022 года семейный подряд приступил к кровельным работам.

Место, где произошла трагедия. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Фигурант уголовного дела знал, что место производства работ не обнесено страховочных ограждением. Однако, он допустил не имеющего квалификации несовершеннолетнего к выполнению работ на высоте, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В итоге молодой парень сорвался с крыши. Приехавшие на место врачи констатировали смерть парня от многочисленных полученных в результате падения травм. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

- Прокуратура Хостинского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении инженера, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Если суд сочтет вину обвиняемого доказанной, то мужчина проведет за решеткой до пяти лет.