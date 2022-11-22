В Новороссийске появилась чайка-экскурсовод. Фото: Новороссийский исторический музей-заповедник.

В Новороссийске экскурсоводом приняли чайку. Она уже успела обаять своей красотой местных жителей и туристов. Об этом рассказали в газете «Новороссийский рабочий».

Внештатный экскурсовод появился на территории памятника-ансамбля «Малая Земля». Вести о необычном сотруднике быстро разлетелись по всему городу. Теперь чайка стала новой знаменитостью и охотно соглашается на фотосессии. Она встречает своих преданных фанатов, пришедших на экскурсию, возле самого входа.

На территории памятника-ансамбля «Малая Земля» работает пернатый волонтер. Фото: Новороссийский исторический музей-заповедник.

Любое некрасивое поведение обитательница памятника пресекает на корню. Стоит ей уловить крики и ссоры между людьми, она сразу же возмущается, призывая к порядку.

- Теперь это наш внештатный сотрудник. Конечно, в штат мы взять ее не можем. Птица не соответствует профессиональным критериям музейного работника, - сообщила директор Новороссийского исторического музея-заповедника Татьяна Зарицкая.

У чайки осталась всего одна возможность остаться работать на мемориале – приходить добровольно к «Малой Земле» в качестве волонтера.

Чайка радеют туристов. Фото: Новороссийский исторический музей-заповедник.

Специалисты предположили, что когда-то птица была домашней. Такие выводы удилось сделать из-за большой любви чайки к общению и фотографиям.