«С самого начала он был нежизнеспособен». Мэр Краснодара раскритиковал идею городского приюта для собак

Собакам до сих пор не выделили место

Евгений Наумов возглавил городскую администрацию Краснодара неделю назад. Но уже взялся изучать самые амбициозные проекты предшественников. 21 ноября он потребовал "сделать что-то" с парковкой на велодорожках по улице Чапаева. Напомним, эта улица по проекту "Семь улиц" должна была стать одной из пешеходных.

Помимо прочего, новый мэр Краснодара раскритиковал и проект приюта для бездомных собак. Идею муниципального питомника озвучивали еще при его предшественнике Евгении Первышове. Однако тогда для него определили земельный участок, но он застрял на этапе проектирования. Разработка проекта стартовала в мае 2021 года, осенью того же года документ был готов, однако госэкспертизу он не прошел.

- Чтобы уйти от капитального строительства, мы взяли за основу легковозводимые конструкции. Это был пилотный проект. 26 ноября 2021 года документ зашел в госэкспертизу. Мы получили отрицательное заключение, так как кроме вольеров, предусмотрены административные здания. После ряда рабочих совещаний было принято решение усилить их фундаментом, - доложил мэру и. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Положительное заключение госэкспертизы обещают получить до конца года.

- Получается, что с самого начала техническое решение проекта приюта было нежизнеспособно?! Его необходимо было качественно проработать на первом этапе. Потратить на это лишний месяц и проработать все досконально. Не идти по легкому пути, а один раз сделать правильно, чтобы не делать несколько экспертиз, - высказался Евгений Наумов.

Мэр назвал это плохим примером работы команды и призвал его учесть в будущем.

Надо сказать, проблема бездомных собак стоит перед городом очень остро. Они разгуливают стаями по жилым дворам и (пока!) пугают детей. Муниципальный приют должен был решить ее. Собак должны были стерилизовать в нем, чипировать и искать хозяев.