Председатель ЗСК с рабочим визитом посетил Темрюкский район

Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в рамках контроля реализации регионального закона о развитии виноградарства и виноделия посетил одну из виноделен Темрюкского района.

Производство полного цикла

В поездке председателя Заксобрания сопровождали руководитель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, а также глава района Федор Бабенков.

Посещение Темрюкского района стало продолжением недавнего визита Юрия Бурлачко в Новороссийск, где депутаты обсуждали реализацию регионального законодательства о развитии виноградарства и виноделия.

В муниципалитете спикер регионального парламента посетил ГК «Ариант» - одну из крупнейших агропромышленных компаний России, в состав которой входит винодельня «Кубань-вино», а также агрофирма «Южная». Производственные площадки предприятия расположены в том числе и в Челябинской области.

«Кубань-вино» занимает одну из лидирующих позиций в России по производству винодельческой продукции полного цикла, то есть от саженца до бутылки.

Сотрудники предприятия познакомили парламентариев с технологическими особенностями изготовления вина, а также продемонстрировали линии, где разливается и фасуется готовая продукция.

Специалисты «Кубань-вино» также отметили, что компания оснащена самым современным оборудованием. Мощность завода составляет более 64 млн бутылок в год.

Самый большой в Европе

Вторым пунктом осмотра стала агрофирма «Южная», в питомнике которой выращивают саженцы винограда.

Директор агрофирмы, депутат Заксобрания Кубани Игорь Чемерис рассказал Юрию Бурлачко, что территория «Южной» составляет порядка 13 тысяч гектаров. При этом виноградниками занято около 9 тысяч гектаров.

Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Питомник, который располагается под Анапой в Темрюкском районе, является самым большим не только в России, но и в Европе. В прошлом году на территории «Южной» вырастили 2 млн саженцев, а также произвели 4 млн прививок.

Игорь Чемерис отметил, что саженцы продают, а также используют на собственных винодельческих предприятиях. Кроме того, питомник является производственной базой исследовательских институтов региона.

Далее депутаты Заксобрания посетили центр энологии «Шато-Тамань», где познакомились с основными этапами переработки винограда и изготовления винодельческой продукции.

Собственные саженцы

Основные проблемы винодельческой отрасли, а также пути их решения Юрий Бурлачко обсудил с управляющим акционером группы компаний «Ариант» Александром Кретовым.

Александр Кретов рассказал председателю Законодательного собрания региона, что в виноделии особое внимание уделяется качеству сырья. При покупке саженцев за границей предприятие сталкивалось с различными проблемами - фитосанитарией, генетикой и другими.

- Поэтому встал вопрос о собственных саженцах. Глава края Вениамин Кондратьев нас в этом поддержал. Мы открыли свой питомник. И на сегодняшний день понимаем, что это единственно верный путь, по которому должна развиваться отрасль в целом, - отметил Александр Кретов.

Управляющий акционер группы компаний «Ариант» добавил, что специалисты предприятия прошли сложный путь и научились выращивать высококачественный продукт, который будет востребован.

Более того, предприятие наметило дальнейший путь своего развития. Специалисты знают, каким образом увеличить производство саженцев для собственных нужд, а также на продажу.

- Сейчас очень важно понимать, какая еще законодательная поддержка, помимо уже существующей, нужна нашим виноградарям и виноделам. Ряд вопросов на сегодня решен, в том числе при содействии федерального центра. Остальные находятся в работе, - отметил в разговоре Юрий Бурлачко.

Финансовая поддержка

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края добавил, что одна из актуальных проблем - нехватка посадочного материала. Отечественные питомники закрывают потребность в саженцах только на 65%.

- Мощная питомниководческая база - это будущее отрасли. В ближайшее время рассмотрим вопрос об увеличении финансовой поддержки питомников почти до полутора миллиардов рублей. Отдельного внимания заслуживают и вопросы энотуризма. Он формирует имиджевую составляющую Кубани, давая возможность за счет новых источников дохода развивать территории, - считает Юрий Бурлачко.

Спикер регионального парламента высоко оценил роль ГК «Ариант», которую компания играет в развитии отрасли виноделия и всего агропромышленного комплекса Краснодарского края.

Юрий Бурлачко подчеркнул важность предприятия для Темрюкского района. ГК «Ариант» является одним из основных бюджетообразующих предприятий муниципального образования.

Более того, компания также является крупным центром винного туризма и точкой притяжения жителей и гостей Краснодарского края.

Конкретно

64 млн бутылок в год выпускает «Кубань-вино».

13 тысяч гектаров земли - территория агрофирмы «Южная».

9 тысяч гектаров из них занято виноградниками.

2 млн саженцев и 4 млн прививок произвели на агрофирме в 2021 году.