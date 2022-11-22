Краснодарцы подарили военным под Донецком мобильную баню

Баня поможет бойцам и чистоту поддержать, и согреться в холода. Фото: фонд «Добро и дело».

Благотворительный фонд «Добро и дело» из Краснодара, который с первых дней специальной военной операции помогает нашим бойцам гуманитарной помощью, обмундированием и техникой, подарил защитникам мобильную баню на автоприцепе.

– Идея сделать мобильную баню родилась, когда мы с нашим волонтером и другом-«доброделом» бизнесменом Александром Коневым летом возили гуманитарную помощь ребятам в зону спецоперации, – рассказал руководитель гуманитарной миссии фонда «Добро и дело» в Донбассе Николай Павлов. – Общались с бойцами, расспрашивали их о том, что им нужно, и выяснили, что нужна помощь с гигиеной: если военные стоят в деревне или селе, с баней вопрос решить проще, а вот за пределами населенных пунктов помыться – проблема.

Для удобства транспортировки, парилку собрали на автоприцепе. Фото: фонд «Добро и дело».

Защитники живут в землянках, блиндажах и окопах: в полевых условиях помывка – в лучшем случае раз в неделю. Да и в разрушенных деревнях не всегда найдется место, где можно смыть пот, грязь и копоть. А с наступлением холодов мобильная баня поможет решить не только проблему личной гигиены: в ней элементарно можно погреться.

– На баню мы объявили сбор средств, а сделали ее ребята из станицы Динской: они и в сборе поучаствовали, и собрали мобильную баню на базе автомобильного прицепа дешевле и из лучших материалов, – добавляет Николай Павлов. – Баню специально проектировали и поставили на прицеп, чтобы ее можно было легко перевозить.

Внутри мобильной бани – все, как в обычной парилке. На двери красуется буква - символ спецоперации.

На двери бани красуется всем известная буква - символ СВО. Фото: фонд «Добро и дело».

Пилотный образец мобильной бани уже согревает защитников в зоне спецоперации под Донецком, пока вторую парилку на колесах делают в Краснодаре.

– Когда отвозили баню под Донецк, потом заехали в Запорожье, где поняли: слава о нашей бане бежит впереди нас, – говорит Николай Павлов. – Бойцы расспрашивали нас о мобильной бане и интересовались: "А можно нам такую же?" Мы поняли, что попали в точку: баня в зоне спецоперации – жизненная необходимость для бойцов, и нам нужно помочь им создать комфортные условия для быта даже на линии соприкосновения с противником.

Внутри мобильной бани - все как в обычной парилке. Фото: фонд «Добро и дело».

«КП»-Кубань» не раз писала о гуманитарной помощи краснодарского фонда «Добро и дело», которую они отправляют бойцам в зоне специальной военной операции в Донбассе.