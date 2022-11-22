Иллюминация на стадионе и сказочная поляна. Как парк Галицкого украсят к Новому году

На фасад стадиона крепят иллюминацию. Фото: Евгений Таранжин

До Нового года осталось 40 дней, а в парке Галицкого уже создают сказочную атмосферу. Монтажники замечены на фасаде стадиона «Краснодар». Как и в прошлые годы, главный спортивный объект города будет украшен иллюминацией в виде снежинок.

На сказочной поляне будут разные фигуры. Фото: park_galitskogo

Но это не все сюрпризы, которыми порадует парк. На одной из аллей появится сказочная поляна. На ней будут расположены белые фигуры из пластика. По всей видимости, вечером они будут подсвечиваться.

Сказочных героев установят в декабре. Фото: park_galitskogo

Зайцы, олени, медведи, гном, елка и фонарики установят в декабре.

Фигуры будут подсвечиваться вечером. Фото: park_galitskogo

Искусственные лотосы – тоже часть зимнего убранства парка. Их поместили в водоемы, вечером они красиво освещены.

Волшебная картина с лотосами. Фото: park_galitskogo

В то же время, жители и гости Краснодара с нетерпением ждут открытия Японского сада. Новая локация почти готова. Говорят, что свои ворота она распахнет в канун Нового года. Это станет приятным подарком для посетителей.