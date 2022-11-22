Эксперты рассказали, подорожает ли недвижимость в Краснодаре из-за жилищных сертификатов переселенцам

Эксперты рассказал, что будет с ценами на квартиры в Краснодаре до конца 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Риэлторы ждут встречи с клиентами из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Те, кто вынужденно покинул свою родину, сейчас проживает на территории Краснодарского края и соседних областей. Людям выдали жилишный сертификат на покупку недвижимости. После этого поползли слухи о том, что цена на жилье в ближайшее время резко взлетит. Однако у экспертов по недвижимости на этот счет свое мнение. "КП" развеивает все мифы.

- На данный момент мы резких изменений не видим. Наблюдаются только единичные случаи спроса на рынке индивидуального жилищного строительства, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко.

Сертификаты, которые сейчас получают переселенцы из новых регионов России, рассчитываются исходя из социальных норм. Для одинокого человека - не менее 33 квадратных метров. На семью из двух человек - не менее 42 квадратных метров. За основу будут брать норматив стоимости метра жилья в России - 83,4 тысячи рублей за квадрат.

Таким образом, семьи, которые получат сертификат, смогут позволить себе однокомнатную квартиру не дороже 3,1 млн рублей, двухкомнатную — по цене до 4,8 млн рублей, трехкомнатную — до 6,3 млн рублей. А значит, переселенцы будут выбирать города, где квадратный метр стоит дешевле.

- Выдача сертификатов вряд ли отразится на ценах. Здесь скорее под другим углом нужно посмотреть. Поскольку для переселенцев будут подходить далеко не все жилые объекты, спрос увеличится на бюджетное жилье. То есть они будут забирать самые дешевые лоты с рынка, причем именно во вторичке, - объясняет «КП» - Кубань» руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - Надо понимать - у того, кто нацелен на недорогое жилье, возрастает конкуренция. А потому стоит поторопиться с покупкой, если она планируется.

При этом, на сегодняшний день есть фактор, который оказывает большее влияние на ситуацию на рынке недвижимости. Это заявление Минфина о том, что 31 декабря 2022 года ипотечная госпрограмма на новостройки в России будет завершена.

- Эта новость уже сейчас оживила рынок. И по прогнозам, ожидаем всплеск продаж до конца года, - уточняет Никита Коваленко.

Покупатели, считает эксперт, захотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда после заявлений о прекращении действия льготной ипотеки. А значит, особым спросом будет пользоваться первичка.