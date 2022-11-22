Когда в Краснодар придут морозы. Синоптики озвучили прогноз

Они придут совсем скоро Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На календаре – ноябрь, на термометре – плюс 22 градуса. Такой осени жители Краснодара не видели давно. Сибирских морозов на Кубани, конечно, не ждали. Но готовились к похолоданию.

Первый снег синоптики обещали еще неделю назад. Прогнозы не сбылись, а в регион пришло потепление. Накануне воздух в Краснодаре прогрелся до плюс 22 градусов. Так жарко на Кубани не было с начала октября.

По словам синоптиков, теплая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца осени. Минимальная температура воздуха не превысит плюс девяти градусов. И это ночные значения.

- Ожидаем, что первые морозы ударят к концу первой недели декабря, – говорят синоптики.

Так ночью температура воздух опустится до минусовых отметок – до двух-четырех градусов. Но уже днем на Кубани потеплеет – до плюс восьми-десяти градусов.

- И такие перепады продлятся весь месяц, – добавляют синоптики.

Если коротко, сибирские морозы придут на Кубань не раньше января. А в декабре будет небольшая разминка, и то – в ночные часы. Самым холодным днем месяца станет 17 декабря. Ночью температура опустится до минусовых восьми градусов. Но уже днем столбики термометров вновь покажут плюсовые значения.