Жители Краснодара жалуются на жуткую вонь и смог, который окутал город

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- Вонь стоит нереальная. И окно не открыть, и запах не вывести, – так звучит один из самых популярных комментариев в соцсетях. Вторые сутки жители Краснодара жалуются на жуткую вонь и смог. Он окутал город накануне. Пришел на смену туманам, которые неделю мучали горожан.

- Это безумие. Только открыла окно – сразу получила ком пепла в лицо. И обидно, что только закончила уборку, – недоумевала Екатерина. - Больше часа отмывала кухню от серой массы. Она прилетела с полей.

По словам очевидцев, пепел прилетел с полей, где палили рисовую солому. Но не учли, что на Кубани разгулялся сильный ветер.

- У меня даже голова закружилась, дышать стало нечем, – писал Андрей. Он застал пепел по дороге на работу. От вони спасался в ближайшем магазине. Ждал, пока ветер унесет гарь подальше.

- У меня даже горло начало печь. Хорошо, что маска была под рукой, спасла, – делился Павел.

Официальных комментариев от МЧС России по Республике Адыгее пока не поступило. Но, по словам очевидцев, пал в полях уже прошел. А это значит, что уже скоро краснодарцы вновь задышат полной грудью.