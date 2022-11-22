10-балльные пробки сковали Краснодар из-за мощного ливня

Фото: Яндекс Карты

- Это ужас, что ни дождь, то пробки и бешеные цены на такси, – сокрушалась Ангелина. Обычная поездка из университета домой никогда не обходилась ей дороже 300 рублей. Но из-за мощного ливня цены подскочили в два раза. И поездка по тарифу «Эконом» увеличилась до 550 рублей. И это – за пять километров пути.

- Ну, это же московские цены. Но никак не краснодарские, – добавляла студентка. Жаловались на цены и пользователи соцсетей. Они даже устроили атаку на аккаунты операторов. Но тщетно.

Фото: скриншот приложения такси

- Надо понимать, что и время поездки увеличилось с десяти минут до часу, – объяснили ситуацию водители.

Все – из-за 10-балльных пробок. Они сковали Краснодар за десять минут. Начало ливня совпало с окончанием рабочего дня.

- Причем я бы не видел ни больших луж, ни озер, – делился Вадим. Он встрял в пробку у работы, не проехав и десяти метров. А дорога, которая обычно занимала не более 30 минут, растянулась на два часа.

Причем ливень в Краснодаре уже завершился. Но пробки остались. Заторы сковали центр города. Парализовало улицу Красную. Она встала от Северной до кольца на Ростовском шоссе.

- Еще встали Северные мосты, – добавляли очевидцы. Скорость движения на участке не превышала 3-5 км/ч. Также встали выезды из города, кроме Славянского направления. Там пробка рассосалась буквально за полчаса.