Как из сказки про Золушку. На юге России вырастили тыкву, в которой можно жить

На Кубани вырастили огромную тыкву. Фото: скриншот видео.

На Кубани вырастили огромнейшую тыкву. В этом году фермеры постарались на славу. Весь сезон они бережно ухаживали и заботились о необычном овоще.

Тыква появилась в станице Петровской Славянска-на-Кубани. Ее вес составил больше 180 килограмм. Рыжая красавица имеет невероятный аромат, заполняющий все пространство.

- Ах! Она так пахнет. И интересные у нее здесь волокна, - рассказали фермеры.

Несмотря на отличный запах, вкус овоща оказался не самым лучшим.

- Надо попробовать тыкву на вкус… Она никакая, - поделилась местная жительница.

Также внутри плод имеет необычную форму.

- Полость тыквы очень неровная была, - заметила девушка.

Вкусовые качества и внешний вид не отменяют отличных свойств овоща. Например, семена с этой тыквы фермеры посадят в следующем году.

- Хорошие семена! Будем сажать, - подытожили фермеры.

Возможно, в следующем году из этих семян получится собрать плоды еще больших размеров, чем этот и побить рекорд.