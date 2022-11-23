8-летний мальчик угнал автобус отца и гонял по Анапе, устроив ДТП

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Вечер, спальный район Анапы. По двору летит небольшой Форд Транзит. Это автобус для коммерческих перевозок пассажиров. Сзади красуется фраза: «Требуется водитель». Но машина будто двигается сама. Водителя из-за руля почти не видно. Это 8-летний мальчик. На въезде в ЖК его заметили очевидцы.

- Это же ужас. Ему не больше семи-восьми лет, – кричит мужчина на велосипеде. Он преследует парня весь двор. Снимает путь на камеру. Экшен обеспечен. Не проехав и ста метров, мальчуган таранит припаркованный авто. И уходит от погони. Он виляет вдоль машин.

- И проходит же, Шумахер малолетний, – недоумевает автор. И продолжает погоню. Прекращается она в глубине двора. Когда на пути парня встают плотно припаркованные авто. Ехать дальше он боится. Но и покидать авто – тоже.

- Тормози, тормози, открой дверь, ничего не делай, – кричит мужчина.

Но парень делает вид, что не замечает героя. Он умело переключает передачу. Но не жмет на педаль. И неожиданно открывает дверь. Погоня окончена.

- Ты чего на такой машине ездишь?! – недоумевает автор.

Позади у парня – не одна задетая машина и проснувшийся двор. Он встал, услышав крики очевидцев. Но парня внимание не пугает. Смущает только гонка. Она закончилась раньше, чем планировал мальчуган.

- Несовершеннолетний самостоятельно проник в салон припаркованного автомобиля, принадлежащего его отцу, и, обнаружив в замке зажигания ключи, запустил двигатель и начал маневрировать по придомовой территории. Не справившись с управлением, мальчик допустил наезд на две припаркованных иномарки, – рассказали "КП" – Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Теперь парнем и отцом займутся полицейские. Они доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних. А на взрослого составили протоколы и передали их в административную комиссию курорта.