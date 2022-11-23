Голубая морфа. В Краснодаре родилась уникальная гигантская бабочка

Размах крыльев голубой морфы - 15 сантиметров. Фото: музей имени Фелицына.

В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына в тропическом саду на выставке «Живые бабочки» вылупился редкий экземпляр бабочки – голубая морфа с идеальными пропорциями крыльев.

Коллекция живых бабочек, экспонируемая в музее, включает около 50 особей более чем десяти видов насекомых. Посетители выставки могут не только полюбоваться ими, но и увидеть все этапы процесса перерождения насекомых: от гусениц и куколок до великолепных порхающих красавиц.

Изнанка крыльев бабочки имитирует глаза, чтобы отпугивать хищников. Фото: музей имени Фелицына.

– На днях в нашем тропическом саду родилась гигантская голубая морфа, или мorpho helenor, – редкий вид тропической бабочки с двухцветными крыльями размахом 15 сантиметров. Их наружная сторона иссине-голубая, а тыльная – серая, с рисунком, имитирующим глаза и отпугивающим хищников, – рассказали «КП»-Кубань» в музее имени Фелицына. – В неволе такие бабочки рождаются нечасто. Они питаются соком фруктов: лимонов и апельсинов.

Голубая морфа редко рождается в неволе. Фото: музей имени Фелицына.

Увидеть голубую морфу можно до конца этой недели. Кроме нее, на выставке «Живые бабочки» можно увидеть других гигантских насекомых: самую крупную в мире ночную бабочку аттакус атлас с размахом крыльев до 15 сантиметров и парусников Румянцева и Агамемнон с размахом крыльев 13 сантиметров.

Уникальная бабочка питается соком фруктов. Фото: музей имени Фелицына.

Стоимость билетов на выставку составляет 250-500 рублей.