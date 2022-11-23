На Кубани отцу дали 17 лет строгача за секс с родной дочерью и торговлю детским порно

Лечиться у психиатра мужчина будет в колонии Фото из архива КП

На Кубани отцу вынесли приговор за изнасилование дочери и торговлю детским порно. Мужчине назначили 17 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в одном из поселков Белореченского района. Девочка, которой еще не исполнилось 14 лет, терпела издевательства, когда мама уходила на работу. Тогда 34-летний отец, оставаясь наедине с дочерью, насиловал ее. Так продолжалось с июня 2020 по апрель 2021 года. И это было не единственным преступлением против половой неприкосновенности ребенка.

Как выяснилось, мужчина также во время издевательств над ребенком снимал порно. Позже на всех записанных материалах он зарабатывал.

- Обвиняемый в период с июля по ноябрь 2020 года, используя аккаунт под вымышленным именем в одной из социальных сетей, реализовывал порнографические материалы другим пользователям Сети, получая от них денежные средства, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

За фотографии и видео мужчина получал от 30 до 480 рублей. Несмотря на то, что мужчина вину ни в чем не признал, она была доказана. Во время обысков в доме жителя следователи нашли мобильные телефоны, ноутбуки и накопители информации, на которых сохранились все снятые материалы.

- Судом подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года в качестве дополнительного наказания, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме реального срока, мужчине также назначили наблюдение и лечение у психиатра от педофилии. Посещать специалиста осужденный будет в колонии. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.