Первая в России. Как 13-летняя девочка из провинции стала лучшей в мужском спорте

Фотиния Лыкова этим видом спорта занимается уже четыре года

На днях в Москве завершилось первое в истории киокушин первенство России. Всего в турнире приняли участие более 1 000 участников из 33 регионов страны, в том числе спортсмены из ЛНР. Но равных на соревнованиях не оказалось 13-летней девочке из Лабинска, что в Краснодарском крае. Фотиния Лыкова занимается каратэ уже четыре года, и последнее время показывает отличные результаты на соревнованиях. В родной город девочка вернулась с золотом первенства.

Фотиния Лыкова приехала с первенства России с золотом

- Фотиния очень целеустремленный ребенок. В киокушин она пришла в зрелом возрасте, ведь обычно родители приводят детей в этот спорт в 3-4 года, а нашей Фоте было уже девять. До этого она занималась гимнастикой и даже не думала о том, чтобы стать бойцом, - рассказывает тренер девочки Елизавета Стрельникова. - До поездки в Москву она стала первой по дисциплине кумитэ и второй по ката на чемпионате Краснодарского края по киокушин. Очень горжусь ей. В девочке есть потенциал и уверена, что это первенство России по киокушин - не последняя ее победа.

Сама Фотиния говорит, что побеждать ей помогает вера в себя.

Младший брат Фотинии тоже занимается киокушин.

- Возможно, это немного самоуверенное заявление с моей стороны, но, выходя на татами, я чувствую, что готова стать первой, - улыбается Фотиния Лыкова. - Но страх все же присутствует. Без него никак. В будущем хочу стать чемпионкой мира, а также получить мастера спорта. А еще занятия по киокушин мне помогают в обычной жизни. Дисциплина, контроль над эмоциями и успехи в учебе - все это в том числе благодаря тренировкам.

Кстати, младший брат Фотинии тоже занимается киокушин. Иван Лыкову 12 лет, он тоже ездил вместе с сестрой на соревнования, вернулся с бронзовой медалью. В своей возрастной и весовой категории он стал третьим.