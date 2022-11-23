Опухоли органов головы и шеи: какие обследования и как часто нужно проходить

Программа “Здоровый разговор” на радио “Комсомольская правда” - Краснодар”.

Новообразования головы и шеи — не самая распространенная в онкологии патология. Но заболевания этой группы чаще других видов рака приводят к трагическим последствиям. Причем зачастую проблема заключается в поздней диагностике.

На какие “звоночки” стоит обратить внимание? В чем особенности лечения и реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи? Какие новые технологии применяются сегодня? Об этом в эфире программы “Здоровый разговор” на радио “Комсомольская правда” - Краснодар” расскажет заведующий хирургическим отделением клиники WMT, врач-онколог высшей категории, хирург Павел Иванович Абоян.

Подключайтесь к прямому эфиру 23 ноября в 17:00. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или присылайте на WatsApp на номер 8 (861) 590-70-90.

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