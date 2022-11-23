Отец восьмилетнего гонщика из Анапы выступил с откровенным заявлением

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- Ребенок за рулем, ребенок за рулем! Вон, видишь, голова из-за руля торчит, – кричал мужчина на велосипеде. Он гнался за автобусом по парке жилого комплекса в Анапе. За его рулем сидел 8-летний ребенок.

Он угнал машину у отца. Мужчина ушел, забыв ключи в замке зажигания. Парень долго не думал. Прыгнул на сиденье и дал по газам.

- Кажется, не того водителя они искали, – шутили люди в соцсетях. Сзади на автобусе висело объявление о поиске шофера. Мальчуган об этой работе даже не мечтал. Но попробовать свои навыки хотел.

Погоню за ним устроили местные жители. Они увидели силуэт парня за рулем и не поверили глазам. Это был ребенок. Он умело проезжал между машин, но не справился со змейкой. Собрал «урожай» иномарок, которые были на пути.

Но уйти от погони не сумел. Местный житель настиг его во дворе. Когда на пути парня встали плотно припаркованные авто. Ехать дальше он побоялся, как и покидать авто.

- Тормози, тормози, открой дверь, ничего не делай, – кричал мужчина. Он гнался за парнем на велосипеде.

Сперва мальчик не замечал погони. Потом пытался сдать назад. Но быстро передумал и распахнул дверь. Позади у юного Шумахера – не одна задетая машина и проснувшийся двор. Он встал, услышав крики очевидцев. Вместе с отцом его доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Там он заявил, что машину угнал. Запустил двигатель и дал по газам.

- На отца составлены протоколы, данные передали в административную комиссию Анапы, – рассказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Но больше полицейских удивило признание отца. Он заявил, что сын никогда прежде не сидел за рулем.

- Понятия не имею, как он проехал километр на «механике», – утверждал мужчина в отделении.

Там же выяснилось, что парень – ученик второго класса коррекционной школы. Живет без матери, с отцом, но часто остается с няней. Она сидит с ним, пока мужчина крутит баранку в другом городе.

- Я виноват, недоглядел. Немного выпил и уснул, – признался мужчина.

Пока отец спал, парень и взял ключи. И устроил заезд по двору, собрав на пути три иномарки.