Кубанские волонтеры помогают четырем бригадам и шести госпиталям в Донецке

Тихорецкие волонтеры в Донецке. Фото: Телеграм-канал «Для наших солдат».

Жители Тихорецка Максим Телков и Вера Ищенко организовали группу помощи участникам спецоперации в ДНР и взяли шефство над четырьмя бригадами военнослужащих и шестью полевыми госпиталями под Донецком: недавно им отвезли три автомобиля с почти четырьмя тоннами гуманитарной помощи.

Тихоречанин Максим Телков возит гуманитарную помощь в ДНР с лета: он уже трижды привозил продукты, теплую одежду и медикаменты жителям Донбасса и защитникам на передовой.

– Первую поездку сделал в августе в Мариуполь, потом стал захватывать соседние города, Донецк, Херсон, Лисичанск. Началось все с того, что случайно узнал, что в Мариуполе без самого необходимого прячутся в подвале семьи с четырьмя инвалидами и маленькими детьми, – говорит Максим Телков. – Мимо пройти не мог: собрал и повез лекарства, памперсы, игрушки и своими глазами увидел, что нашим бойцам нужна помощь.

Гуманитарную помощь сортируют и упаковывают на складе в Тихорецке. Фото: Архив "КП"

Сначала Максим проводил акцию «Посылка солдату ДНР», потом создал в Телеграм группу по сбору гуманитарной помощи «Для наших солдат», куда, узнав о ней из соцсетей, пришла Вера Ищенко – мама в декрете, воспитывающая двух мальчишек семи и двух лет, основательница детского клуба и просто сильная духом женщина. Пришла и стала Максиму Телкову незаменимым помощником: администратором, координатором сборов средств, закупок и сортировки пожертвований.

– Группа «Для наших солдат» появилась в сентябре, сейчас в ней помогают бойцам почти две с половиной тысячи участников. У кого-то, как у Веры, брат или близкий человек участвует в специальной военной операции, кто-то, как я, является ветераном боевых действий, – добавляет Максим. – Большинство же наших земляков понимает, что пока мы в тепле и уюте пьем чай дома, наши ребята воюют за нас, живут в окопах и блиндажах.

Рации для наших бойцов. Фото: Архив "КП"

Группа «Для наших солдат» работает по принципу «шести рукопожатий»: подключившиеся к помощи участники добавляют друзей и знакомых. На первых порах для отправки в зону спецоперации, а Максим каждую партию гуманитарной помощи отвозит лично, собирали антисептики, влажные салфетки, кофе и чай, сигареты, печенье и лекарства, белье. Потом перешли к экипировке и одежде: спальникам, карематам, балаклавам, тепловизорам, прицелам, рациям, тонометрам, курткам, штанам, носкам, стелькам, резиновым сапогам, берцам, маскировочным халатам.

– Чтобы помощь оказалась максимально полезной и адресной, а мы сейчас шефствуем над четырьмя бригадами и шестью полевыми госпиталями в Донецке, запрашиваем у них информацию о самом необходимом сейчас, когда наступают слякоть и холода, и работаем по их спискам, – продолжает Максим. – Кто-то переводит нам деньги на покупку вещей, а мы выкладываем отчеты, другие привозят купленное в наши пункты сбора в Тихорецке, станицах Хоперской, Архангельской, Юго-Северной и Фастовецкой, поселке Парковый.

Из Туапсе волонтерам передали сладости и маскхалаты, одна из фирм Тихорецка перевела шесть тысяч рублей и привезла ящик сгущенки для бойцов, супружеская пара предпринимателей Елена и Георгий купили 25 комплектов теплых легких курток и штанов, а владельцы одного из магазинов – 25 пар зимних берцев. Еще 25 пар берцев подарил благотворительный фонд Свято-Троицкого храма станицы Казанской. Два квадрокоптера купил тихоречанин Николай Ковалев. Ученики нескольких школ передают письма и рисунки, которые потом украшают стены блиндажей и землянок в зоне СВО.

ТДва квадрокоптера передал волонтерам житель Тихорецка, еще на один собрали деньги всем миром. Фото: Архив "КП"

В середине ноября волонтеры вернулись из очередной поездки в Донецк, где побывали у подшефных и чем смогли помогли жителям. Из Тихорецка в ДНР они доставили почти четыре тонны гуманитарной помощи: больше 70 спальных мешков и 60 карематов, около 70 комплектов теплых курток и штанов, восемь раций, два генератора, три бензопилы и три квадрокоптера, оптические прицелы, около 300 комплектов нательного белья, перчатки, балаклавы и почти 200 килограмм лекарств.

– Предприниматели из Тихорецка Виталий Калюжный и Олег Еремин на своих грузовичках помогли отвезти в ДНР собранное, – добавляет Максим Телков. – Настоятель нашего храма Иоанна Русского отец Иоанн Дашевский поехал с нами, чтобы поддержать бойцов, мы с волонтером Александром Рязановым раздавали гуманитарку. Эту работу мы будем продолжать: с нашей помощью ребятам на передовой намного легче.

Максим и Вера с одной из волонтеров. Фото: Телеграм-канал «Для наших солдат».

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Как помочь?

Список необходимых нашим бойцам вещей и пункты их сбора, а также реквизиты для пожертвований можно найти в Телеграм-канале Максима Телкова «Для наших солдат».