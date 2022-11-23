В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Один пострадал

Полиция проводит проверку Фото из архива КП

В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Случай, который едва не закончился трагедией, произошел около отеля «Ибис» на улице Володи Головатого. Известно, что несколько мужчин повздорили. В какой-то момент словесная ссора переросла в перестрелку. Один из участников конфликта достал пистолет и, размахивая им, выстрелил в стоявших мужчин.

В результате перестрелки пострадал 36-летний мужчина. Его экстренно доставили в одну из городских больниц.

Тем временем полицейские организовали проверку. Правоохранители уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые засняли момент перестрелки.

Известно, что участников перестрелки в центре Краснодара было больше. Полиция пока задержала только троих, остальных ищут по записям с камер видеонаблюдения. Что мужчины не поделили, сейчас выясняют силовики.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в причинении огнестрельного ранения потерпевшему, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.