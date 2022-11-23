В Краснодаре врачи удалили гигантскую опухоль беременной пациентке из Нигерии

Врачи спасли жизнь матери и ее будущего ребенка. Фото: пресс-служба ККБ № 2.

Хирурги краевой клинической больницы № 2 экстренно прооперировали 25-летнюю жительницу Нигерии, которая поступила к ним на 16-й неделе беременности с жалобами на сильные боли внизу живота.

– Коренная жительница Нигерии сейчас живет в Краснодаре: к нам она обратилась с сильными болями внизу живота, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой клинической больницы № 2. – 25-летняя пациентка находилась в положении: у нее была первая маточная беременность сроком 16 недель.

Гигантскую опухоль удалили через небольшой разрез на животе. Фото: пресс-служба ККБ № 2.

После тщательного обследования, гинекологи краевой клинической больницы № 2 поставили нигерийке диагноз: «Субсерозная лейомиома матки с нарушением питания миоматозного узла». Консилиум врачей принял решение оперировать новообразование и при этом сохранить беременность, несмотря на то, что в таких случаях операция по удалению миомы сопровождается значительным риском потери ребенка.

Хирурги-гинекологи провели пациентке лапаротомию: через разрез в области живота они удалились гигантский миоматозный узел, доходивший до ребер женщины. Операция прошла успешно, здоровью беременной и ее будущего ребенка ничего не угрожает.

Операция прошла успешно:врачам удалось сохранить нигерийке беременность. Фото: пресс-служба ККБ № 2.

– Хотя пациентка наших хирургов приехала из африканской страны, языкового барьера, в общении с медиками ей не пришлось преодолевать языковой барьер, – добавили в пресс-службе краевой клинической больницы № 2. – Молодая женщина, как и наши врачи, свободно владеет английским языком: на нем и шло общение с медиками.