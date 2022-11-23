Алла Пугачева и Максим Галкин.

Галкин поддерживал под локоток сильно сдавшую Пугачеву. Накануне пара воссоединилась и пришла на спектакль «Гоголь-центра» в Израиле. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Призванный в России иноагентом Максим Галкин* прервал гастроли. Он прилетел к семье и гордо вышел в свет вместе с женой на спектакль в Тель-Авиве. Влюбленные светились от счастья. Было видно, что они сильно соскучились друг по другу.

Юморист ни на шаг не отходил от своей Аллы Борисовны. А певица, несмотря на свое плохое самочувствие в последнее время, старалась держаться бодро.

Пара посмотрела спектакль «Берегите ваши лица». Все время Максим Галкин* нежно ухаживал за любимой. Он поддерживал певицу за локоток, когда провожал ее в зрительный зал.

В честь появления Аллы Пугачевы в «Гоголь-центре» включили композицию «Миллион алых роз». Поклонники певицы хором спели хит. Примадонна была явно тронута таким вниманием к себе. Она улыбалась и даже в какой-то момент смахнула с глаз слезу.

Муж певицы снимал все происходящее на телефон. При этом фанаты 73-летней артистки заметили, что, скорее всего, она не имеет возможности поддерживать себя в форме. Так как за последнее время Пугачева сильно похудела и выглядит немного ослабшей.

Совсем недавно в соцсетях говорили о больших проблемах со здоровьем примадонны. Врачи оказались бессильны помочь ей в проблеме. У Аллы начали сильно редеть волосы. И никто не понимает, почему такое происходит.

- У человека много лет уже плохо растут волосы. Росто остановился процесс, - расскахывал стилист Джордж Ровалс.