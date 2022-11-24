В Сочи выставили на продажу яхту за 500 миллионов рублей

Итальянское судно Benetti 108 Tradition Supreme Varvara было построено еще в 2017 году.

В Сочи выставили на продажу 33-метровую яхту за полмиллиарда рублей. Итальянское судно Benetti 108 Tradition Supreme Varvara было построено еще в 2017 году. Однако на цену год выпуска не повлиял.

В объявлении указано, что яхтой пользовался только один владелец. Иногда по Черноморскому побережью каталась и семья богача. А за судно уже выплатили европейский НДС.

Яхта выполнена в неоклассическом стиле.

- Яхта обладает внушительным запасом хода в 2300 морских миль, а максимальная скорость достигает 13,5 узла,- сказано в объявлении о продаже.

Яхта выполнена в неоклассическом стиле. Дизайнеры придерживались сдержанных тонов при оформлении судна. Панорамные окна на главной палубе наполняют салон естественным светом, а лакированные деревянные поверхности в сочетании с ониксом создают комбинацию сдержанной роскоши и домашнего уюта.

Яхтой пользовался только один владелец.

Носовая часть главной палубы отведена под апартаменты будущего владельца. Помимо просторной спальни и ванной комнаты, есть изолированный офис, полноценная гардеробная комната и персональная прачечная.

Носовая часть главной палубы отведена под апартаменты будущего владельца.

- На яхте установлена улучшенная навигационная система, интегрированная система управления аудиовидеооборудованием, светом и климатом, - отметили в объявлении о продаже.

Кстати, в гараже яхты хранятся другие плавательные средства. Например, будущему владельцу судна перейдет катер Williams 445DJ, гидроцикл Kawasaki, два сибоба (подводный буксировщик для пловцов и ныряльщиков. - от Авт.) и стоячий гидроцикл Yamaha.