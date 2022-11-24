Мертвые пробки образовались на въездах в Краснодар

Фото: сервис Яндекс. Пробки

Километровые пробки образовались на въездах в Краснодар. Причем движение парализовало одновременно – ранним утром. И даже спустя пять часов заторы не рассосались.

- Три часа отстояли на Яблоновском мосту. Обычно проезжали за 40 минут, максимум – 50, но никак не 180, – негодовали люди. На въезде они встречали усиленные патрули: людей с автоматами, в касках.

Такая же ситуация была на Тургеневском мосту. Там затор образовался еще в четыре часа утра. И не рассосался даже сейчас – в полдень.

Наглухо встал Восточный Обход. Пробки на участки совпали с дорожными работами. Они длятся здесь не первый месяц.

- Еще «обочечники» превратили две полосы в четыре, которая сужается до одной, – писал Валерий. Если раньше он добирался на работу за час, то сейчас – в три раза дольше.

Также в соцсетях писали о проверке документов на постах. Якобы патрули останавливают машины без разбора. Из-за этого на участках образуются заторы. Это не так. Журналист «КП» – Кубань» проверил минимум два посте: документы не требовали нигде.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах Краснодара не изменилась. Пробки не превышают трех-четырех баллов. Это обычный показатель для мегаполиса.