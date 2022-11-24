Морская вода окрасилась в розовый оттенок Фото: кадр из видео

Черное море изменило цвет у берегов Новороссийска. Непривычный оттенок воды заметили и засняли на видео отдыхающие во время прогулки на городском пляже «Алексино».

На кадрах видно, как волны розоватого оттенка накатывают на берег. Поначалу это вызвало много вопросов у отдыхающих, доставших смартфоны, чтобы заснять необычное явление. Кого-то такая картина слегка напугала. Но местные жители поспешили успокоить приезжих. Случай резкого окрашивания Черного моря - далеко не первый.

Подобное явление часто пугает отдыхающих, ни разу не сталкивавшихся с необычным цветом моря. И вызывает много вопросов о том, опасна ли резкая смена оттенка морской воды для окружающих.

Местные жители привыкли, что вода в Черном море меняет цвет несколько раз в году. Экологи называют причиной явления закономерное размножение простейших морских водорослей.

- Они бывают либо красного, либо зеленого оттенков. И означать такое явление может одно - в воду штормом смыло большое количество органики, что является условием развития данного вида водорослей, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Быстрое размножение и рост водорослей проходит за счет благоприятных погодных условий. Высокая температура воздуха и морской воды ускоряет процесс. А изменение цвета воды осенью и зимой возможно из-за того, что море еще не до конца остыло после летнего сезона.

Напомним, никакой опасности для человека такое явление не представляет. Водоросли никак не могут навредить окружающим и экологии. Однако причиной их появления становится не самое лучшее качество воды. Как отмечают экологи, развитие планктона говорит о том, что вода в этой местности недостаточно чиста от органики.

Через несколько дней водоросли исчезнут. А оттенок моря станет привычным для всех.

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