Краснодарская компания отправит обогреватель в любую страну Европы за видео с извинениями перед Россией

Компания вышлет бесплатно любую модель обогревателя Фото из архива КП

Выгодное предложение для жителей Европы озвучили в одной из краснодарских компаний, выпускающей обогреватели. Представители объявили необычную акцию, участники которой могут бесплатно получить устройство. Жителям западных стран готовы подарить обогреватель любой модели при выполнении одного условия. Чтобы заполучить бесплатный обогреватель, желающим предлагают снять видео, в котором нужно извиниться перед Россией.

Для участников акции компания даже подготовила удобную инструкцию с фразами, которые должны прозвучать в обращении. Текст не придется выдумывать, а его образец уже переведен на английский. Так, в самом видео необходимо представиться, назвать страну и несколькими фразами попросить прощения перед русскими. После этого автор видео должен обратиться к самой компании с просьбой выслать бесплатный обогреватель.

- На официальном сайте вы можете выбрать любую модель обогревателя, которая вам понравилась, и прислать нам на почту ее артикул вместе с вашим именем, фамилией и почтовым адресом вашей страны проживания, - отмечают представители компании.

А при отправке письма строго необходимо прикрепить ссылки на социальные сети, в которых опубликован видеоролик с извинениями.

- Скорее записывайте ваши видео, и обогреватели не дадут вам замерзнуть этой зимой! – призвали в компании.