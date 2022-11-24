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Спорт24 ноября 2022 11:20

Элджей – на разогреве, звезды медиафутбола – на поле. Финал МФЛ пройдет в Краснодар

Финал Медийной футбольной лиги пройдет в Краснодаре
Алексей ГУК
Фото: скриншот

Фото: скриншот

Еще полгода назад МФЛ была самым обсуждаемым событием в российском спорте. Матчи блогеров собирали миллионы просмотров. Одновременно за трансляцией следили 127 тысяч человек. Столько зрителей собрал полуфинал МФЛ прошлого сезона. Тогда на поле сошлись «На Спорте» и 2Drort. Для сравнения, стадион «Краснодар» вмешает 34 000 зрителей, то есть почти в четыре раза меньше.

Изначально турнир задумался как шоу звезд Youtube и ТикТока. Но позже команды разбавили бывшие профессионалы. А в новом сезоне они даже сколотили свою команду – «Наши парня». Она состояла из бывших игроков сборной России и звезд премьер-лиги.

Разбили участников на две группы по девять команд. Всего – 18 штук. В плей-офф выходили только восемь, по четыре лучшие из каждой. Первые матчи плей-офф прошли в Одинцово. Но решающие игры МФЛ состоятся в Краснодаре – на второй арене «быков».

В первом полуфинале встретятся «Родина Медиа» и «На Спорте». Это команда артиста Александр T-killah и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. В первом сезоне дуэт выступал за «На Спорте». Они сыграют 29 ноября.

А на следующий день на поле выйдут «Деньги» и 2Drots, действующие обладатели трофея. Финал турнир пройдет уже 3-го декабря. Хедлайнером решающего матча станет Элджей. Он исполнит хиты в перерыве встречи.

Начало поединка намечено на 19:00.

Спорт: ФУТБОЛ