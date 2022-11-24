Абсолютный рекорд: на Кубани реализуется почти 500 инвестпроектов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвесторы в Краснодарском крае реализуют 483 проекта, вложения в которые превышают 2,6 трлн рублей. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Новые рабочие места

По словам губернатора, это абсолютный рекорд за последние 15 лет. Благодаря развитию промышленной, сельскохозяйственной, продовольственной и других отраслей в регионе появится более 82 тысяч новых рабочих мест.

- Наибольшая активность наблюдается не только в традиционных отраслях экономики: АПК, транспорте, санаторно-курортной сфере, но и в промышленности, строительной отрасли. Также сегодня запускают новые проекты, направленные на импортозамещение. Важно, чтобы все они были доведены до конца, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Среди наиболее важных проектов губернатор выделил строительство тепловой электростанции в Крымском районе. Он отметил, что объект поможет не только справиться с проблемой энергетического дефицита в муниципальном образовании, но также повысить стабильность работы энергосистемы Крымского полуострова.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Соглашение о строительстве электростанции подписали на инвестиционном форуме в Сочи, который проходил в 2019 году. Мощность объекта составит 560 МВт. Его планируется запустить в 2023 году. Финансирование проекта составляет 51 млрд рублей.

Строительство технопарков

Также Вениамин Кондратьев отметил необходимость строительства в регионе индустриальных парков. На территории региона уже работает пять подобных площадок, три находятся на стадии строительства и еще семь - на стадии проектирования.

В их числе промпарк радиоэлектроники, который должен сформировать основу технологического суверенитета. На одной площадке будут сосредоточены предприятия, разрабатывающие собственные технологии и выпускающие радиоэлектронную продукцию, которая используется в различных областях промышленности.

Инвестором создания промышленного парка выступает научно-инженерный центр, который работает в этом направлении более 10 лет. Производство, сосредоточенное в Краснодаре, организовано по полному циклу – от идеи и собственного программного обеспечения до внедрения технологий и создания конечного продукта.

Главное – на территории технопарка планируют создать инновационно-технический центр, центр прототипирования, лабораторию, центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием. То есть объединить усилия науки и техники и сформировать комфортные условия для разработки отечественных радиоэлектронных технологий. Без них невозможно развитие ни одной отрасли экономики – начиная от агросектора и заканчивая покорением космоса.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Меры поддержки

Отдельно Вениамин Кондратьев обозначил существующие в регионе меры поддержки, которыми могут воспользоваться инвесторы, планирующие реализовывать собственные проекты.

– Работая на Кубани, предприниматель может получить субсидию на создание объектов инфраструктуры и на оплату процентов по инвесткредитам. Также в крае действует статус регионального инвестиционного проекта. Он обеспечивает льготу по налогу на имущество и пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, реализующих инвестпроект. Кроме того, модернизируют уже действующие меры господдержки. Для этого мы постоянно проводим встречи с бизнесом, чтобы понимать, какая помощь востребована, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в этом году на Кубани запустили уникальный инструмент поддержки, аналогов которому в России нет. Он подразумевает финансирование до 30% затрат инвесторов на создание или расширение производств импортозамещающей продукции.

Вениамин Кондратьев добавил, что в этом году Краснодарский край попал в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.